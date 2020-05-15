РИАМО - 15 мая. За период онлайн-активности театры Московской области провели 2,5 тысячи трансляций, которые посмотрели почти 800 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
В пяти государственных и 22 муниципальных театрах продолжается общение со зрителями в режиме онлайн.
Московская областная филармония и 11 муниципальных концертных организаций тоже предлагают показ записей концертов и проведение онлайн-концертов на канале YouTube и в социальных сетях. Проведено 280 трансляций, которые посмотрели 57 тысяч зрителей.
«Мособлкино» осуществляет анонсирование фильмов и рассказывает зрителям о бесплатном показе кинофильмов через удаленный доступ к ресурсам онлайн-кинотеатров, портала Культура.РФ, профильных кинематографических организаций.
При поддержке Центра культурных инициатив состоялись проекты «Пространство танца» в Instagram-аккаунтах #ятанцор2020 #etospaceofdance, которые посмотрели 96 тысяч онлайн-зрителей.
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Текстовая трансляция
15 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.
- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве
- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.
- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.
- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
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