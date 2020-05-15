РИАМО - 15 мая. За период онлайн-активности театры Московской области провели 2,5 тысячи трансляций, которые посмотрели почти 800 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В пяти государственных и 22 муниципальных театрах продолжается общение со зрителями в режиме онлайн.

«Это показ онлайн-спектаклей, записей спектаклей и отрывков из спектаклей, читки, рассказ сказок по телефону, проведение встреч с актерами театров в социальных сетях и на канале YouTubе», — говорится в сообщении

Московская областная филармония и 11 муниципальных концертных организаций тоже предлагают показ записей концертов и проведение онлайн-концертов на канале YouTube и в социальных сетях. Проведено 280 трансляций, которые посмотрели 57 тысяч зрителей.

«Мособлкино» осуществляет анонсирование фильмов и рассказывает зрителям о бесплатном показе кинофильмов через удаленный доступ к ресурсам онлайн-кинотеатров, портала Культура.РФ, профильных кинематографических организаций.

При поддержке Центра культурных инициатив состоялись проекты «Пространство танца» в Instagram-аккаунтах #ятанцор2020 #etospaceofdance, которые посмотрели 96 тысяч онлайн-зрителей.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.