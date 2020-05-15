РИАМО - 15 мая. В госпитале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова вылечили мужчину в возрасте 100 лет, у которого был диагностирован коронавирус, говорится в сообщении пресс-службы университета.

Сотрудники отделения для лечения пациентов с коронавирусом №4 университетской клинической больницы №2, которое возглавляет заведующий Сергей Ефетов, вылечили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Новикова, которому в марте 2020 года исполнилось 100 лет.

«Такие пациенты требуют в четыре раза больше внимания, чем любой другой. Повезло, что ему вовремя поставили диагноз, его привезли к нам, и мы вовремя начали лечение. Конечно, у пациента были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, но он сохранял удивительно крепкий иммунитет для своих лет и невероятную бодрость духа», – отметил Ефетов.

Пожилой пациент попал в инфекционное отделение №4 в состоянии средней тяжести с двухсторонней пневмонией. Он провел в нем две недели. У мужчины выявили коронавирус, который тяжело переносится людьми преклонных лет. В связи с возрастом пациента лечение было непростым и потребовало применения сразу нескольких терапевтических подходов. Однако в Сеченском университете смогли почти полностью исцелить пожилого мужчину.

Новикова уже выписали и направили на домашнее лечение с прохождением двухнедельного карантина. У него остались минимальные изменения в легких, которые должны пройти в течение нескольких месяцев.

На сегодня в госпитале для коронавирусных пациентов при университете есть и другие возрастные пациенты – половина больных старше пятидесяти лет. Как показала практика, даже такие преклонные годы не являются проблемой для успешного лечения Covid-19.

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15 МАЯ

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Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

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- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

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