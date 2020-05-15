РИАМО - 15 мая. На расширенном онлайн-заседании комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта с профильными ведомствами обсудили развитие лыжного спорта в регионе, а также упрощенный порядок использования территорий для создания лыжных трасс, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В регионе лыжным спортом систематически занимаются почти 55 тысяч человек, а около 1 миллиона человек увлекаются им.

«Мы обсудили основные проблемы лыжного спорта, а также меры поддержки как на региональном уровне, так и на федеральном. Но акцент сделали на развитии данного вида спорта на землях лесного фонда, ведь именно там у нас расположена наибольшая часть лыжных трасс», - сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Он добавил, что всего на территории региона 194 трассы, из них 106 - народные, которые нигде не зарегистрированы и средства из бюджета на их содержание не выделяются.

Жолобов отметил, что сегодня размещение спортивных объектов в лесах Подмосковья проходит благодаря разрешению на размещение (РНР) и постоянному бессрочному пользованию (ПБП).

По его словам, эти инструменты позволяют желающим поучаствовать в развитии рекреационного потенциала лесов Московской области. Например, можно проложить дорогу, создать спортивную площадку, открыть прокат велосипедов, аттракционы или организовать веревочный парк, при этом необходимо придерживаться экологических требований.

Председатель подчеркнул, что понятие «лыжная трасса» не включено в перечень разрешенных к размещению объектов, поэтому его планируют дополнить определением.

Также на заседании обсудили и подготовили проект обращения в правительство РФ, чтобы получить правовую поддержку. Она позволит оформлять и поддерживать в надлежащем состоянии лыжные трассы. Таким образом данный вид спорта станет еще доступнее для жителей и гостей Московской области.