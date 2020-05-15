РИАМО - 15 мая. Предпринимателю вернули 28,3 тысячи рублей излишне переплаченных страховых взносов после обращения к региональному бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Известно, что деньги предприниматель перечислил еще в 2015-2016 годах. Бизнесмен перечислил деньги на расчетный счет Москвы, а следовало сделать перечисление на расчетный счет Московской области. Пауза в принятии решения о возврате этих денег возникла после перевода с 1 января 2017 года из Пенсионного фонда России в Федеральную налоговую службу.

«Предприниматель поочередно обращался в областные ПФР и ФНС, но самостоятельно разобраться в вопросе возврата излишне уплаченных страховых взносов ему не удалось. Индивидуальный предприниматель обратился ко мне в конце ноября 2019 года. В результате совместной работы выяснилось, что у предпринимателя есть переплата. Требуемый результат достигнут. Теперь заявитель вправе обратиться с заявлением о возврате средств в территориальное управление ПФР после чего ему вернут эту сумму», — сообщил региональный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

В ведомстве уточняют, что на основании принятого решения пенсионного фонда для возврата излишне уплаченных сумм, налоговый орган оформит заявку на возврат денег и направит ее в установленном порядке в орган Федерального казначейства по месту обслуживания.

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15 МАЯ

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