РИАМО - 15 мая. Врачи заявили, что риск заражения Covid-19 на улице от прохожего человека есть, но он крайне мал, сообщает Газета.ru.

«Если два человека стоят и разговаривают без масок, а через пять минут в закрытом помещении в этом месте пройдет третий, то он действительно может получить какое-то количество вируса», — отметила врач-инфекционист Екатерина Степанова.

Но, если все-таки вирус попадет при этом в организм человека, то его доза будет очень мала, и он не сможет стать причиной болезни.

Такого же мнения придерживается вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. Он рассказал, что шанс заразиться коронавирусом на улице очень маленький, так как ветер разбавляет вирус, что обусловлено быстрым засыханием дыхательных капель, из-за чего вирус не может проникнуть в организм.

В России за время пандемии выявили 262 843 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами пандемии стали 2418 человек, выздоровели 58 226 человек.

В целях борьбы с распространением коронавируса в Москве и области ввели обязательный масочно-перчаточный режим. Горожане должны носить защитные маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.