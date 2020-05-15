РИАМО - 15 мая. Волонтеры штаба при приемной регионального отделения партии «Единой России» помогли уже более чем 23 тысячам жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

При этом помощь не всегда касалась материальной стороны. На горячую линию поступало немало звонков с просьбой о психологической помощи.

«К нам на горячую линию поступало много «тревожных» звонков – людям не нужна была материальная помощь, они просто испугались сложившейся ситуации, столкнулись с такими трудностями, которых ранее не проходили. Для них была открыта отдельная горячая линия, на которой стали дежурить психологи-волонтеры – уже поступили десятки звонков, людям оказывается и моральная поддержка», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что касается материальной помощи, то в основном просили и просят помочь с приобретением продуктов, лекарств, также обращаются с просьбами забрать рецепты на препараты в поликлиниках.

В команду волонтеров входят больше пяти тысяч человек, поэтому помощь оказывают оперативно – за 2-3 дня. Но сложные случаи отрабатываются в тот же день.

Брынцалов выразил благодарность всем добровольцам и профессиональным психологам, которые бескорыстно и самоотверженно служат людям в условиях пандемии.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

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Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

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- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

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