РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. С пятницы в Котельниках началось зачисление в детские сады, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Началось зачисление в детские дошкольные учреждения - детские сады. Если житель получил SMS о зачислении, необходимо позвонить в детский сад, в который подавали свое заявление», - говорится в сообщении.

Контакты, по которым можете задать интересующие вопросы, уточнить перечень и способ подачи необходимых документов, по будням с 09:00 до 17:00: детсад «Маргаритка» - 8(905)510-66-08, 8(964)786-82-86; детсад «Семицветик» - 8(925)024-59-68, 8(495)551-33-79; сад «Аленка» - 8(905)557-59-43; детсад «Детство» - 8(495)559-75-27; детсад «Светлячок» - 8(495)559-73-45, 8(495)559-73-44, детский сад «Любимка» - 8(909)643-51-56, детский сад «Акварель» - 8(929)634-57-17; детсад «Сказка» 8(495)711-81-50.

По другим возникшим вопросам можно позвоните в сектор дошкольного образования администрации Котельников: 8(498)742-02-43. Звонить можно ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 18:00.