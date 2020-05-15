РИАМО - 15 мая. Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет 16 мая в онлайн-режиме, московские музеи подготовили для участников акции множество различных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

«Участников ждут дистанционные экскурсии и прогулки, концерты и перформансы, а также конкурсы, квесты, мастер-классы, которые смогут посетить не только москвичи, но и жители разных городов России и других стран», — говорится в сообщении.

Мемориальный музей космонавтики подготовил онлайн-чтение книги «Космическая эра. История покорения космоса» и беседу «Космос и спорт – на Земле и орбите», в которой примут участие космонавт Федор Юрчихин и футболист Алексей Смертин. Эти и другие мероприятия пройдут на специальной странице музея, а также в Facebook и «ВКонтакте». Время проведения — с 15:00 до 23:00.

Единственный в столице музей сюрреализма «Дом Бурганова» расскажет об этом стиле в искусстве, проведет экскурсию по залам и покажет фильмы, которые оценят не только знатоки, но и те, кто до сих пор только слышал это непонятное слово. За событиями «онлайн-ночи» можно следить на сайте с 18:00 до 23:00.

Музейно-выставочное объединение «Манеж» проведет лекцию «Все по полочкам». В этой лекции пойдет разговор о судьбе циркового искусства, важности коллабораций в новой творческой реальности, о том, как воспитать универсального артиста и зачем это нужно. Начало в 20:00 в Facebook.

Музей Есенина подготовил лекцию о жизни и творчестве великого русского поэта Сергея Есенина, которая пройдет в прямом эфире в формате Zoom-конференции. Начало в 21:00.

Музей моды подготовил онлайн-лекцию «12 интересных фактов о Славе Зайцеве». Она стартует в 18:00 на Youtube-канале музея.

Необычную коллаборация подготовил Дарвиновский музей и Артель свободных художников, результатом которой должна стать художественная инсталляция. Начало в 21:00 на YouTube-канале музея.

Онлайн-квиз пройдет в соцсетях Государственного музея – культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского. Квиз пройдет в 20:00 и будет состоять из нескольких раундов. Ссылка и доступ к игре появится за день в официальной группе музея @tverskaya14 в Instagram.

Онлайн-квест картинной галереи Шилова посвящен творчеству народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова. Все желающие участвовать в нем будут отгадывать слова, связанные с Международным днем музеев, который впервые отмечался в 1977 году, акцией «Ночь в музее», а также творчеством Александра Шилова. Начало акции в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

Фотоконкурс «Живая скульптура» и викторина по искусству от Музея Парка Горького ждет всех желающих. Перевоплощайтесь в любую скульптуру из Парка Горького или Музеона и высылайте свое фото. Лучшие работы появятся в профиле музея. А для знатоков и просто ценителей искусства — викторина-квест по всем отраслям искусства в социальных сетях музея «ВКонтакте» и Facebook.

Конкурс, посвященный искусству и картинам известных художников пройдет в соцсетях галереи «Печатники». В рамках конкурса любой человек, используя свое имя (или ник), сможет воплотить его в шедевре знаменитого художника. Зашифруйте название картины известного художника в своем нике или имени и расскажите об этом в социальной сети галереи «ВКонтакте». Победитель будет выбран случайным образом.

Видеоперформанс «Один день звуков» состоится в соцсетях галереи «Выхино». В своем видеоперформансе команда молодых дизайнеров и педагогов-единомышленников «Лаб.дайджест» расскажет, как «звучит» один день из нашей жизни. Акцию проведут в 19:00 в соцсетях – «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Полную программу акции «Ночь в музее – 2020» можно посмотреть на сайте.

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