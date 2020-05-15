РИАМО - 15 мая. Жители подмосковного города Видное после снятия режима самоизоляции смогут насладиться масштабной реконструкцией общественной зоны у кинотеатра «Искра» и Тимоховского пруда, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Реконструкцию провели в прошлом году. Проект по благоустройству приурочен к 90-летию Ленинского городского округа.

«У самого кинотеатра была расширена площадь за счет газона, увеличена площадка между памятником основателям города Видное и кинотеатром «Искра». На площади разместили скамейки и небольшую сцену», — говорится в сообщении.

Кроме того, у Советской улицы разместили памп-трек — специальную велосипедную трассу с горками, подъемами и спусками. А ближе к Тимоховскому пруду, создали скейт-парк — специальную площадку для экстремального катания на роликовых досках и самокатах.

На склоне между скейт-парком и кинотеатром «Искра» организовали амфитеатр — скамейки с обзором на памп-трек, скейт-парк и Тимоховский пруд.

На набережной между Тимоховским прудом и кинотеатром создали многофункциональный деревянный настил. Летом его используют как пляж. На нем разместили 12 шезлонгов, которые можно двигать по специальным рельсам. Здесь также установили тенты от солнца. В этом месте проводят массовые занятия йогой и танцами.

На месте фонтана, который был между кинотеатром и детской площадкой, разместили пешеходный (сухой) фонтан — струи воды которого бьют прямо из мостовой. При этом он с уклоном, в конце которого устроили углубления для скопления воды. Возле этого углубления разместили скамейки, сидя на которых можно помочить ноги.