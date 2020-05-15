РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. 18 человек эвакуировали из горящего жилого дома на улице Кожуховская подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

15 мая в 18:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кожуховская, дом 11. К месту пожара было направлено 7 единиц спецтехники.

«На момент прибытия в 18:32 происходило открытое горение квартиры на втором этаже 4-этажного жилого дома. На лестничной клетке было задымление, жители 3 и 4 этажа не могли самостоятельно выбраться на улицу. Эвакуировано 18 человек, двое из них дети», - сказал Иванов.

Он отметил, что пострадавших нет, пожар был ликвидирован в 19:28. В тушении пожара участвовало 25 человек личного состава.