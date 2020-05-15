РИАМО - 15 мая. Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров поучаствует 16 мая в акции «Ночь музеев», пользователей ждет онлайн-экскурсия по павильону, розыгрыш подарков и концерт, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Прямая трансляция начнется в 17:00 в официальном аккаунте МЦД в Instagram. Зрители увидят полномасштабный макет современного поезда «Иволга», заглянут в кабину машиниста и посмотрят на диаметры с высоты птичьего полета», — говорится в сообщении.

Также участникам расскажут о проекте МЦД, о том, как он был создан, в чем его уникальность и в каких районах Москвы и городах Подмосковья новое наземное метро появится в ближайшие годы.

Частью мероприятия станет викторина с розыгрышем сувениров МЦД и концерт от лауреата международных конкурсов, артиста проекта «Музыка в метро» Ерванда Агаджаняна. Он исполнит популярные произведения в оригинальной аранжировке.

Павильон МЦД временно закрыли в связи с режимом самоизоляции, но продолжают проводить лекции в соцсетях. За последний месяц прошли более десятка мероприятий, которые посмотрели свыше 20 тысяч пользователей.

Информацию о павильоне МЦД можно найти на официальной странице проекта на сайте московского метро в разделе «Павильон».

Всероссийская акция «Ночь музеев» проводится ежегодно. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия перенесли в онлайн. 16 мая на официальной странице акции будут идти прямые трансляции экскурсий, лекций, мастер-классов, будут доступны 300 виртуальных туров по музеям и галереям.