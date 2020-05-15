РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 24-летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 10 мая, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Лежнин Владислав Вячеславович, 24 лет, городской округ Люберцы. С 10 мая 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 192 сантиметра, он нормального телосложения. У него серо-голубые глаза и темно-русые волосы. Мужчина был одет в голубую куртку, белую водолазку, спортивные штаны, красно-белые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.