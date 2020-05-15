РИАМО - 15 мая. Свыше 6 миллионов цветов высадят на улицах городов Московской области к лету, работы уже начались, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Обычно высадка происходит в середине мая – начале июня.

«В Подмосковье к лету зацветут более 6,1 миллионов цветов», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Сначала планируется провести подготовительные работы – клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, будет проведена культивация почвы, и только затем приступят к разбивке цветников.

Городские округа в 1827 цветниках украсят однолетние, в 262 – смешанные и в 126 – многолетние цветы. Оформлением цветников займутся специалисты городских служб. Всего в настоящее время в 64 городских округах Московской области насчитывается 2215 цветников.

Цветники будут высажены в 1589 клумбах, 58 бордюрных цветочных лентах, 115 цветников появится в виде островов.

Кроме того, в Подмосковье высадят 32 миксбордера – цветника, в которых несколько видов растений высажены в ступенчатом порядке. А также появятся 75 рабаток – клумб в виде длинного правильного прямоугольника, и 346 других видов цветников.