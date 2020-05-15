РИАМО - 15 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проконтролировать перечисление медикам федеральных и региональных надбавок, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Президент контролирует этот вопрос лично, из федерального бюджета мы получили более 650 миллионов рублей на доплаты медработникам. Кроме того, из регионального бюджета выделили свыше одного миллиарда рублей, чтобы расширить список получателей», — сказал Воробьев.

Он отметил, что на селекторном совещании поставили задачу – убедиться, что каждый врач, медсестра и водитель получили полагающиеся доплаты.

По его словам, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил открыть горячую линию для медиков. Все жалобы врачей будут поступать на федеральный уровень.

В данный момент в борьбе с Covid-19 в Московской области задействовано более 22 тысяч человек. Правительством Подмосковья предусмотрены выплаты для тех, кто работает с коронавирусом: в размере 50 тысяч рублей – для врачей, 30 тысяч рублей – среднему медперсоналу и 10 тысяч – младшему медперсоналу.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.