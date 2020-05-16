РИАМО - 16 мая. Третья онлайн-конференция для врачей пройдет в субботу в информационном центре больницы в поселении Вороновское Москвы, где эксперты из Китая, Германии, Израиля и России обсудят клинические аспекты лечения пациентов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Больница для лечения коронавирусных больных заработала в прошлом месяце. На территории госпиталя функционирует информационный центр, на базе которого Международный медицинский кластер Сколково проводит профессиональные онлайн-мероприятия.
По словам главы Стройкомплекса, площадка информационного центра больницы стала в своем роде обучающим центром для получения знаний и обмена опытом.
Площадь новой больницы – больше 80 тысяч квадратных метров. Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым современным оборудованием, а также имеет в своем составе лечебные, реанимационные и операционные блоки, собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с «чистыми» зонами, общежития для персонала, информационный центр и другие объекты.
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Текстовая трансляция
15 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.
- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве
- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.
- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.
- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
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