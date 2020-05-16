РИАМО - 16 мая. Третья онлайн-конференция для врачей пройдет в субботу в информационном центре больницы в поселении Вороновское Москвы, где эксперты из Китая, Германии, Израиля и России обсудят клинические аспекты лечения пациентов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Больница для лечения коронавирусных больных заработала в прошлом месяце. На территории госпиталя функционирует информационный центр, на базе которого Международный медицинский кластер Сколково проводит профессиональные онлайн-мероприятия.

«Пандемия коронавируса остается вызовом для систем здравоохранения всего мира. Для объединения знаний и усилий медицинских работников всего мира на базе информационного центра больницы в поселение Вороновское создана онлайн-площадка по обмену опытом, где эксперты из России и других стран делятся своим опытом по борьбе с пандемией», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, площадка информационного центра больницы стала в своем роде обучающим центром для получения знаний и обмена опытом.

Площадь новой больницы – больше 80 тысяч квадратных метров. Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым современным оборудованием, а также имеет в своем составе лечебные, реанимационные и операционные блоки, собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с «чистыми» зонами, общежития для персонала, информационный центр и другие объекты.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.