РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. В подмосковных Котельниках 161 многодетная семья будет обеспечена земельными участками, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Распоряжением правительства Московской области собственность городского округа Котельники передан земельный участок площадью 18 гектаров на территории Раменского округа, в целях предоставления для многодетных семей. Ранее в собственность города был передан участок площадью 17 гектаров.

«С учетом площадей двух участков, будут полностью обеспечены все многодетные семьи поставленные на учет в Котельниках, а это 161 семья. В настоящее время структурными подразделениями администрации ведутся работы по изменению вида разрешенного использования земельных участков на «Ведение садоводства», также параллельно ведется работа по заключению муниципального контракта на разработку проекта межевания территории и проекта планировки территории», - говорится в сообщении.

О каждом этапе работ будут дополнительно информировать.