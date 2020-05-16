РИАМО - 16 мая. Столичные музеи приготовили онлайн-экскурсии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, их проведут в рамках акции «Ночь в музее», которая стартует в субботу, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Государственный музей обороны Москвы покажет самые ценные экспонаты из своей коллекции. Посетители онлайн-экскурсии увидят личные вещи участников Великой Отечественной войны - как военачальников, так и бойцов партизанских отрядов. Все желающие смогут увидеть оружие, одежду, архивные фотографии и фронтовые письма тех лет. Экскурсия будет опубликована на сайте музея в 09:00.

Узнать историю самого массового танка времен Второй мировой войны можно на онлайн-экскурсии, подготовленной музейным комплексом «История танка Т-34». Сотрудники музея расскажут об истории создания и боевом пути танка. Также эту боевую машину многие эксперты называют лучшей на полях сражений тех времен.

Кроме того, во время акции «Ночь в музее» можно будет посетить онлайн-экскурсию «Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого». Детство поэта прошло в эвакуации, тема войны неоднократно появлялась в его песнях и стихах. Видеотур опубликуют на сайте Музея Владимира Высоцкого в 18:00.

Узнать историю спасенной в годы войны библиотеки известного философа и переводчика Алексея Лосева можно будет на сайте Дома А.Ф. Лосева. В библиотеке писателя было около 10 тысяч научных книг. Во время бомбардировки его дом был разрушен, и читальня оказалась под обломками. Тогда специалистам пришлось приложить много усилий, чтобы спасти издания. Во время акции посетители сайта смогут увидеть как архивные, так и современные фотографии библиотеки.

Музей русского лубка и наивного искусства представит онлайн-выставку «Салют Победы». В экспозицию вошли работы, посвященные двум войнам — Гражданской и Великой Отечественной. Представлены оцифрованные картины Ивана Сарычева, Стефании Базыленко, Александра Рыжова и других художников. Все они доступны на сайте музея.

В рамках акции «Ночь в музее» в этом году пройдет почти 100 виртуальных экскурсий, лекций, концертов, мастер-классов, викторин и других мероприятий. Программу подготовили более 50 столичных музеев и выставочных залов. Большинство мероприятий запланированы с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше.