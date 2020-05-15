РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. В подмосковных Люберцах в ЗАГСе изменился график работы до 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«С 12 по 31 мая в межрайонном управлении ЗАГС установлен новый график работы. Изменения в режиме связаны с эпидемиологической ситуацией. График работы: вторник, среда, пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, суббота: с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:30. Четверг - неприемный, санитарный день; воскресенье, понедельник - выходные дни», - говорится в сообщении.

Государственная регистрация рождения на удаленном рабочем месте в Московском областном центре охраны материнства и детства Люберец будет возможна с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. В субботу график работы — с 09:00 до 17:30, перерыв — с 13:00 до 13:30. Воскресенье - выходной день.

Органы ЗАГС Московской области предоставляют государственные услуги по государственной регистрации рождения и смерти по предварительной записи по телефону «горячих линий» органов ЗАГС, а также по заявлениям, поданным посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

За более подробной консультацией вы можете обратиться в межрайонное управление ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники Главного управления ЗАГС Московской области по телефонам «горячей линии»: 8-495-503-61-21, 8-495-559-60-27.