РИАМО - 16 мая. Акция «Ночь в музее» пройдет в государственных и муниципальных музеях Подмосковья 16-17 мая в онлайн-формате, ее посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году всероссийская акция «Ночь в музее» состоится в 14-й раз. Впервые подмосковные музеи проведут ее онлайн.

«В прошлом году в акции участвовали более 21 тысячи ночных посетителей. В этом посетители будут виртуальными, но можно предположить, что их будет не меньше, так как музеи подготовили эксклюзивные онлайн-программы», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Основная тема акции – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому особая роль в акции отводится музейному комплексу памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Музей «Зоя» в Петрищеве представит документальный фильм-экскурсию о жизни и подвиге Зои Космодемьянской.

Эксклюзивную программу предложит «Новый Иерусалим». Все желающие смогут побывать на онлайн-экскурсии, которую проведет главный хранитель музея Наталья Сафонова.

В музее Чайковского в Клину будет организована видеоэкскурсия, посвященная 180-й годовщине со дня рождения великого композитора, а также специальная программа о жизни музея в годы войны.

В Военно-техническом музее в Черноголовке для онлайн-посетителей покажут видеоролики о военной технике, участвовавшей в Великой Отечественной войне.

В Музее-заповеднике Менделеева и Блока подведут итоги открытой образовательной олимпиады к 140-летию Александра Блока, организуют квиз «Менделеевское Боблово».

В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» организуют Zoom-представление с участием лауреата международных конкурсов, солистки Санкт-Петербургского Дома музыки Анны Горот (фортепиано).

В ходе акции «Ночь в музее» каждый час в социальных сетях Серпуховского историко-художественного музея будут проходить экскурсии для детей и взрослых посетителей на тему русского искусства из собрания музея.

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее зрителям предложат экскурсии «Ночь музеев начинается днем», «Музейная азбука. Разберись с музейным языком», «Путешествие с маленьким принцем».

Музей «Зарайский кремль» предложит серию эксклюзивных интервью об истории Зарайского кремля, о вернувшихся из реставрации музейных предметах, о портретной коллекции музея.

В Звенигородском историко-художественном музее представят программу «Память о Нюрнберге» и «По местам боевой славы».

В музее-заповеднике Пушкина откроется 8-я Одинцовская краеведческая онлайн-конференция «История и современность».

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» подготовил увлекательные мастер-классы, викторины, экскурсии, познавательные рубрики, объединенные темой «Символизм в музейных предметах и произведениях искусства». Пять тематических площадок музея можно посетить прямо из дома.

Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» в рамках акции предложит видеосюжет о ночном музее, онлайн-квест «Путь к Победе» и flash-игру «Лица Победы».

«Ночь в музее» – международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается ежегодно 18 мая. В России «Ночь в музее» впервые прошла в 2007 году.