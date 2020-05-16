РИАМО - 16 мая. Акция «Ночь в музее» пройдет в государственных и муниципальных музеях Подмосковья 16-17 мая в онлайн-формате, ее посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году всероссийская акция «Ночь в музее» состоится в 14-й раз. Впервые подмосковные музеи проведут ее онлайн.
Основная тема акции – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому особая роль в акции отводится музейному комплексу памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Музей «Зоя» в Петрищеве представит документальный фильм-экскурсию о жизни и подвиге Зои Космодемьянской.
Эксклюзивную программу предложит «Новый Иерусалим». Все желающие смогут побывать на онлайн-экскурсии, которую проведет главный хранитель музея Наталья Сафонова.
В музее Чайковского в Клину будет организована видеоэкскурсия, посвященная 180-й годовщине со дня рождения великого композитора, а также специальная программа о жизни музея в годы войны.
В Военно-техническом музее в Черноголовке для онлайн-посетителей покажут видеоролики о военной технике, участвовавшей в Великой Отечественной войне.
В Музее-заповеднике Менделеева и Блока подведут итоги открытой образовательной олимпиады к 140-летию Александра Блока, организуют квиз «Менделеевское Боблово».
В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» организуют Zoom-представление с участием лауреата международных конкурсов, солистки Санкт-Петербургского Дома музыки Анны Горот (фортепиано).
В ходе акции «Ночь в музее» каждый час в социальных сетях Серпуховского историко-художественного музея будут проходить экскурсии для детей и взрослых посетителей на тему русского искусства из собрания музея.
В Сергиево-Посадском историко-художественном музее зрителям предложат экскурсии «Ночь музеев начинается днем», «Музейная азбука. Разберись с музейным языком», «Путешествие с маленьким принцем».
Музей «Зарайский кремль» предложит серию эксклюзивных интервью об истории Зарайского кремля, о вернувшихся из реставрации музейных предметах, о портретной коллекции музея.
В Звенигородском историко-художественном музее представят программу «Память о Нюрнберге» и «По местам боевой славы».
В музее-заповеднике Пушкина откроется 8-я Одинцовская краеведческая онлайн-конференция «История и современность».
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» подготовил увлекательные мастер-классы, викторины, экскурсии, познавательные рубрики, объединенные темой «Символизм в музейных предметах и произведениях искусства». Пять тематических площадок музея можно посетить прямо из дома.
Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» в рамках акции предложит видеосюжет о ночном музее, онлайн-квест «Путь к Победе» и flash-игру «Лица Победы».
«Ночь в музее» – международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается ежегодно 18 мая. В России «Ночь в музее» впервые прошла в 2007 году.
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