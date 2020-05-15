РИАМО - 15 мая. Стажеры правительства подмосковья подвели итоги своей весенней стажировки в ходе конкурса «Я и государственная служба», который проводился в формате онлайн-видеоконференции на платформе Zoom.

Участники – свыше 40 человек: стажеры-конкурсанты, конкурсная комиссия, приглашенные гости и организаторы от управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области.

«Для онлайн-выступления ребята подготовили презентации, в которых рассказали о работе, которая была проделана за три месяца, в том числе дистанционно. Также они рассказали об особенностях адаптации на государственной службе и об актуальных проблемах, предложили возможные пути их решения», — говорится в сообщении.

Каждое выступление оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители различных министерств и ведомств правительства области, а также представители муниципальной власти.

Комиссия оценивала качество докладов, оформления презентаций, четкость выводов и грамотность изложения, качество ответов на вопросы. Кроме того, важно было услышать свежие идеи, которые помогут в развитии государственной службы Подмосковья.

По итогам конкурса места были распределены следующим образом: первое место – Алина Ефимова, студентка третьего курса РЭУ им. Г.В. Плеханова; второе место – Кристина Есир, студентка третьего курса РАНХиГС; третье место – Антон Пустовитенко, студент третьего курса МГИМО МИД России. Отдельно призом зрительских симпатий была отмечена студентка третьего курса МГИМО МИД России Марианна Дмитриева.