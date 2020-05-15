РИАМО - 15 мая. Для продажи сезонных продуктов администрация рынка в новой Москве «Фуд Сити» открыла новые торговые места после инцидента со скоплением людей возле рынка, говорится в сообщении пресс-службы ОРПЦ «Фуд Сити».

Информация об увеличении платы за аренду на рынке является недостоверной.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора на территории рынка были сокращены площади для размещения сезонных продуктов. В этом году сезонных товаров поступило больше, чем обычно, поэтому вырос спрос на места для реализации в районе четвертого кросс-дока», — отмечается в материале.

Продавцы, которым не хватило места, стали возмущаться. Когда администрация приняла решение открыть дополнительные площади для торговли в районе третьего и пятого кросс-доков, конфликт разрешился.

Скопление граждан было пресечено сотрудниками полиции, после сообщения о большом количестве людей сотрудники полиции и Росгвардии выехали на место незамедлительно. Они призвали людей к соблюдению порядка с помощью громкоговорителей. Пострадавших и задержанных в ходе инцидента нет.

В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только при необходимости: для поездки на работу, похода в магазин, в аптеку, также покидать квартиру можно для выгула собак и выноса мусора