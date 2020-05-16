РИАМО - 16 мая. В субботу в Москве проведут очередную масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, дезинфекции проводятся в столице каждую неделю, начиная с конца марта. Масштабная дезинфекция, запланированная на субботу, будет уже восьмой по счету.

«Главная задача дезинфекции - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из самых эффективных средств профилактики», - сказал Бирюков.

Проведение масштабной дезинфеции дорог и общественных пространств занимает порядка четырех часов. За это время специалисты комплекса городского хозяйства обработают более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Так, планируется провести сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

При проведении дезинфекции в Москве будут уделять особое внимание территориям лечебно-профилактических учреждений, участкам перед входом в метро и зданиям входных групп станций метро, транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта, подземным и надземным пешеходных переходам. Также в городе будут обрабатываться общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Всего в дезинфекции будет задействовано порядка 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. Будет использовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады.

Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы. При дезинфекции применяются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных.

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15 МАЯ

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Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.