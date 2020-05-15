РИАМО - 15 мая. В Подмосковье проводится очередная реконструкция воздушной линии 110 киловольт «Хвойная – Новые Подлипки 1,2,3», это важно для развития промышленных предприятий городских округов Мытищи и Королев, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Модернизация воздушной линии значительно минимизирует риски от роста ветровых и гололедных нагрузок на линии электропередач, повысит надежность работы электросетевых объектов и электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях», – говорится в сообщении.

Целью реконструкции является обновление электрической сети, повышение ее пропускной способности в полтора раза и экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики, что существенно для развития промышленных предприятий городских округов Королев и Мытищи.

В ходе очередного этапа реконструкции воздушной линии 110 киловольт «Хвойная – Новые Подлипки 1,2,3» специалисты заменят 35 устаревших опор на металлические решетчатые и многогранные опоры и смонтируют 2,5 километра сталеаллюминиевого неизолированного провода, линейной изоляции, арматуры и грозозащитного троса.

Данная ЛЭП общей протяженностью восемь километров обеспечивает электроснабжение более 70 тысяч жителей городских округов Мытищи и Королев и примерно 50 промышленных предприятий, среди которых: Мытищинский машиностроительный завод, молочный завод, Мытищинский электромеханический завод, и свыше 100 социально-значимых объектов.