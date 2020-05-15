РИАМО - 15 мая. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала в YouTube-шоу «Мне это нравится!», что, находясь дома на изоляции, испытывает чувство страха, а иногда и панику, сообщает Газета.ru.

«Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина», — сказала Высоцкая.

Однако это не помогает актрисе справится со страхом, вызванным неопределенностью, и грустными мыслями, из-за которых она не может заснуть.

Она добавила, что в такие минуты ее ничто не радует, даже приготовление новых блюд или разговоры с друзьями в Zoom.

В России зафиксировали 262 843 случая Covid-19, вылечились 58 226 человек, умерли 2418 пациентов.

Для борьбы с коронавирусом в Москве и области действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. С 12 мая нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.