РИАМО - 15 мая. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала в YouTube-шоу «Мне это нравится!», что, находясь дома на изоляции, испытывает чувство страха, а иногда и панику, сообщает Газета.ru.
«Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина», — сказала Высоцкая.
Однако это не помогает актрисе справится со страхом, вызванным неопределенностью, и грустными мыслями, из-за которых она не может заснуть.
Она добавила, что в такие минуты ее ничто не радует, даже приготовление новых блюд или разговоры с друзьями в Zoom.
В России зафиксировали 262 843 случая Covid-19, вылечились 58 226 человек, умерли 2418 пациентов.
Для борьбы с коронавирусом в Москве и области действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. С 12 мая нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
15 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.
- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве
- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.
- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.
- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии