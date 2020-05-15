РИАМО - 15 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с профильными министерствами, ведомствами и предпринимателями снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также поддержку бизнеса, совещание прошло в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Впереди еще несколько дней, мы должны посмотреть, как будет складываться ситуация. Окончательное решение примем не сегодня, а накануне - исходя из рекомендаций главного санитарного врача и Минздрава», - сказал Воробьев.

С 18 мая в регионе возобновляют работу более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок, где задействовано около 240 тысяч человек.

При этом организации обязаны соответствовать стандарту санитарных требований, который разработало правительство Подмосковья. Если коэффициент заболеваемости в регионе будет сокращаться, то далее ограничения будут снимать и в других отраслях.

«Руководители компаний должны предусмотреть необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Мы посмотрели ряд предприятий и видим, что абсолютное большинство отнеслось к новым требованиям добросовестно», - отметил Воробьев.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин поручил предложить понятные и адекватные меры поддержки разным категориям бизнеса.

На антикризисные меры в Подмосковье выделили более 24 миллиарда рублей. Системообразующие предприятия могут получить льготный кредит под 6%, малый и средний бизнес - субсидии на выплату заработной платы или заем на один год по ставке 0% в течение первых шести месяцев и 4% годовых на оставшийся период.

Также организации из пострадавших отраслей смогут с 1 июня получить кредит с льготной ставкой 2% и госгарантией, если сохранят 90% занятости в течение срока действия программы. Были объявлены также налоговые послабления.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.