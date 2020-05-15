С пятницы 15 мая жители Москвы могут бесплатно сдать анализ крови на антитела к коронавирусу и наличие вируса в организме. Для этого в 30 поликлиниках Москвы начали работать специальные ИФА-центры, которые проводят исследования. Корреспондент РИАМО побывала в московской поликлинике №64 и узнала, как устроено тестирование.

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Как организован ИФА-центр

В городской поликлинике №64 на востоке Москвы в пятницу с утра очень оживленно. На входе каждого встречает медицинский персонал с бесконтактным термометром, выдаются бахилы. Антисептики – практически на каждом шагу.

Дистанция соблюдается даже в очереди в аптеку, которая находится рядом с новым ИФА-центром. Этот центр был оборудован в поликлинике накануне, чтобы в 8 утра принять первых пациентов, которые придут сдавать анализ крови на антитела к коронавирусу.

Режим работы – семь дней в неделю по 12 часов, с 8 часов утра до 8 вечера с несколькими перерывами на обед.

По словам главврача 64-й больницы Михаила Шутова, медучреждения размещения ИФА-центров выбирали по нескольким факторам.

«Какой-то специфической техники для того, чтобы взять анализ крови, не нужно. Но в таком центре должен быть персонал, помещение, техническая возможность и организована логистика, чтобы доставить материал в лабораторию. Так как своей лаборатории для этого анализа в поликлинике нет», - рассказал он.

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Запись в четыре руки

Пациенты для исследования выбираются рандомно и приглашаются на процедуру с помощью СМС или e-mail. «Люди прикреплены к этим территориям, они проживают здесь, им приходит смс или оповещение на электронную почту», - рассказывает главврач.

Небольшая очередь на тест есть. Запись была организована так, чтобы избежать нарушения безопасной дистанции. За день в поликлинике планируется принимать около 500 человек на тестирование.

«Запись ведется в четыре руки: по две медсестры в каждом кабинете, по два кабинета. Интервал – пять минут, плюс перерывы на обед. Я доволен тем, что у нас пока получается соблюдать эти временные рамки», - отмечает Шутов.

Что показывает тест

Иммуноферментный анализ (ИФА) показывает, есть ли у пациента антитела к коронавирусу, и какого они типа. Как объясняет главврач, этот тест определяет то, «идет ли сейчас в организме инфекционный процесс, связанный с коронавирусом, и был ли он».

Когда в организм попадает чужеродная инфекция, это всегда вызывает реакцию, и она выражается выработкой антител. Эти антитела и будут определять в ходе скрининга.

«В данном случае мы делим антитела на две категории: иммуноглобулины M и иммуноглобулины G. Первая категория – инфекция острофазовая. Если у человека есть иммуноглобулины M, то, значит, у него идет активный инфекционный процесс, и он на данный момент опасен для окружающих, так как от него можно заразиться. А вторая категория говорит о том, что инфекция уже была, и выработался иммунитет. Это поздние белки, формирующие иммунитет и способность организма больше не заболевать», - уточняет Михаил Шутов.

У пациента будут брать небольшую порцию крови, как и при любом другом анализе, а также мазок из носа и рта, чтобы сделать второй ПЦР-тест. Вероятность ошибки есть, но она невелика.

«Погрешность существует в любом методе исследований. Но это высокоспецифичный и достаточно точный метод исследования, поэтому вероятность ошибки минимальна», - отмечает главврач.

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Приглашение по СМС

Первые пациенты довольны тем, как организована запись – можно выбрать удобное время.

Татьяна пришла к 12:45, сразу после обеденного перерыва. «Через Госуслуги я записаться не смогла, поэтому приехала сразу сюда и получила распечатанный талон на месте», - рассказывает она.

Все пациенты в очереди пришли по СМС-оповещениям. Не всегда есть возможность проверить почту, а кто-то ею не пользуется. Татьяна получила СМС в четверг около 5 часов вечера. «Я не удивилась, так как читала новости и видела сюжет по ТВ, поэтому, прочитав смс, была готова пойти и сдать анализ», - говорит москвичка.

В оповещении предлагается три дня на то, чтобы сделать тест бесплатно, указан адрес поликлиники и документы, которые нужно иметь при себе – паспорт и полис.

Татьяна не боится узнать свой статус, ведь она работает в сфере, где его знать необходимо, к тому же – у нее маленький ребенок. Дети есть и у Елены, которая стоит следующей в очереди.

«Моя семья сначала не хотела меня отпускать сюда. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов. Но все переживали, что я уйду в поликлинику здоровая, а вернусь – неизвестно с чем», - поделилась девушка.

Среди пациентов нашлись и те, кто все-таки боится узнать результаты. Пожилая женщина призналась, что долго сомневалась, стоит ли идти на тестирование: «А вдруг у меня коронавирус? Что я делать буду, как лечиться?». Но в итоге пенсионерка решила, что врага лучше знать в лицо, чем быть в неведении.

Ее соседка в очереди рассказывает, как в 1960 году переболела оспой во время эпидемии. «Тогда не было никакого карантина. И ничего – в этот раз тоже переболеем и переживем», - уверена пожилая москвичка.

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Обычный анализ

Останавливаю мужчину, выходящего из кабинета после анализа, спрашиваю, как все прошло, не страшно ли было. «Очень страшно. Результат обещали через пять дней. Долго что-то», - шутит он.

Елена рассказала, что все прошло быстро и безболезненно. По ее словам, сначала необходимо заполнить анкету и дать согласие на обработку персональных данных. Затем – сама процедура.

«Сначала берут мазок из носа и рта, после чего – кровь из вены. Болевых ощущений нет никаких – все, как обычно», - говорит она.

«Когда будет результат, не сказали, но я думаю, что он будет либо в электронной карте, либо по смс», - предположила девушка.

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Когда ждать результаты

О том, когда будут готовы результаты анализов, не может сказать даже главный врач. Но долго ждать, по его словам, не придется.

«Эта информация будет доведена чуть позже, штабом по борьбе с коронавирусом. Сейчас определяются сроки, это не будет длительное ожидание. Точно не неделя», - добавил он.

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