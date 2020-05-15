РИАМО - 15 мая. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» обнаружили утиные семейства на Никольском пруду в Зеленограде, а также в столичных природно-исторических парках, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Среди нескольких видов уток, которые гнездятся в столице, прежде всех свое потомство выводят кряквы.

«В гнезде кряквы обычно 7-11 яиц, насиживание начинается, как только отложено последнее яйцо. И меньше, чем через месяц, на свет появляются маленькие пуховички. Практически сразу малыши способны довольно быстро бегать и плавать», – говорится в сообщении.

Кряква постоянно начеку и следит за безопасностью выводка. В случае опасности она подает сигнал птенцам, и они быстро ныряют или уплывают вместе с ней подальше от источника угрозы.

Специалисты заметили уток в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Покровское-Стрешнево» и на Никольском пруду в Зеленограде.

Кряква – самая многочисленная и одна из самых крупных уток. Пернатые стали привычными соседями для москвичей. Их можно встретить практически во всех природных парках, где есть водоемы. Многие из них остаются в столице на зимовку, а весной рано приступают к гнездованию.