РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Власти Подольска объяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду и попадает ли инфекция со стоками в Пахру, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Водоснабжение жителей Подольска осуществляется из подземных источников, при этом большая часть воды проходит через системы водоподготовки. Вся вода, поступающая в сеть, проходит две ступени обеззараживания: хлорирование и обеззараживание ультрафиолетом. На каждом этапе осуществляется технологический контроль качества. Персоналом станций водоподготовки выполняются все рекомендации главного государственного санитарного врача по Московской области по организации производства.

«Поступающая в дома подольчан вода безопасна, в ней не может быть коронавирусной инфекции. Кроме того, согласно выводам международной рабочей группы по Covid-19, до настоящего времени вирус никогда не обнаруживался в воде, предназначенной для потребления человека. Качество воды, подаваемой в сеть, по химическим и бактериологическим параметрам контролируется аккредитованной лабораторией испытательного центра МУП «Водоканал» и периодически Роспотребнадзором. А вот вероятность попадания коронавируса в сточные воды присутствует», - говорится в сообщении.

Очистка всех хозяйственно-бытовых стоков Подольска происходит на городских очистных сооружениях. Перед сбросом в реку Пахру весь объем сточных вод проходит полный цикл очистки: механическую, биологическую и ультрафиолетовое обеззараживание. Именно ультрафиолетовое обеззараживание очищенных сточных вод направлено на разрушение химических связей в молекулах ДНК, РНК болезнетворных организмов, в том числе вирусов, а разрушение даже небольших фрагментов этих молекул приводит к невозможности размножения микроорганизмов, в том числе РНК-содержащего коронавируса, и к их гибели.

По мнению международной рабочей группы по Covid-19, современные методы очистки сточных вод достаточно эффективны, а заключительная фаза дезинфекции позволяет оптимизировать условия для полного удаления вирусов до того, как очищенная вода попадает в окружающую среду. Контроль качества очистки стоков на выходе из очистных сооружений осуществляется лабораторией испытательного центра контроля качества воды, осадков, почв МУП «Водоканал», а также Роспотребнадзором.

Все это позволяет говорить о том, что создан надежный барьер по предотвращению поступления загрязняющих веществ, болезнетворных организмов и вирусов в реку Пахру.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.