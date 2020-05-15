РИАМО - 15 мая. Заявление на участие в программе «Семейная ипотека» можно будет подать в министерство жилищной политики Московской области с 1 июня через личный кабинет на сайте, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Программа «Семейная ипотека» позволяет снизить процент по кредиту на три пункта от базовой ставки ипотечного кредитования для первичного рынка жилья, установленной в банке.

«Принять участие в программе могут граждане России, у которых родился первый ребенок в 2020 году. Снижение процентной ставки по ипотечному кредиту на три процентных пункта возможно в случаях: получения кредита для приобретения готового жилья от застройщика на первичном рынке по договору купли-продажи или находящегося на этапе строительства по договору участия в долевом строительстве. Также возможно рефинансирование ранее полученной ипотеки», ─ сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Чтобы стать участником программы, родители должны быть гражданами России и один из них иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Помимо этого, место рождения и регистрации ребенка должны быть непосредственно в Московской области, а дата рождения — не ранее 1 января 2020 года.

Кроме того, министерство дополнительно приглашает кредитные организации (банки) принять участие в реализации программы «Семейная ипотека». Для этого необходимо подать заявку до 29 мая.