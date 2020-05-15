РИАМО - 15 мая. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Князев покинул свой пост, когда студенты опубликовали открытое письмо, где выступили против сексуальных домогательств в вузе, сообщает Газета.ru.

Профессор написал в своем Facebook, что у него были отношения со студентами, но не по принуждению. Также он сообщил, что никогда не использовал свое служебное положение в корыстных целях.

«Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. <…> Мне очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал», — сказал Князев.

Он заявил, что сожалеет и извинился. Преподаватель сказал, что хочет закончить этот учебный семестр, чтобы ни у кого не было проблем.

Ранее студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ потребовали в открытом письме разработать механизм, позволяющий защитить студентов от домогательств.