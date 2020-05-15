РИАМО - 15 мая. Компания «Яндекс» остановила бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию в рамках проекта «Помощь рядом», меньше чем за месяц со старта проекта было проведено 20 тысяч тестов на Covid-19, передает ТАСС.

«С 20 апреля «Яндекс» проводил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве, выделив на первом этапе 10 тысяч бесплатных тестов. <...> Позже бесплатное тестирование было запущено также в Санкт-Петербурге и Иванове. На сегодняшний день «Яндекс» вместе с партнерами-лабораториями организовал уже более 20 тысяч бесплатных тестирований на дому», — говорится в сообщении.

На сегодня в РФ все больше лабораторий проводят тестирования на Covid-19, а сдать их проще, чем раньше. А в Москве с 15 мая началось массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. В итоге «Яндекс» принял решение закончить этап проекта по развозу тестов.

Все силы направят на организацию поездок врачей и социальных работников, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции работают в режиме повышенной нагрузки.

Компания «Яндекс» вложила в социальный проект 250 миллионов рублей на самом старте. Тогда средства использовали для переоборудования и дезинфекции машин, отладки логистики, а также на оплату тестов на коронавирус. За период с 13 апреля, когда был объявлен сбор пожертвований, граждане и организации перечислили в фонд проекта еще более 30 миллионов рублей.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.