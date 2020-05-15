РИАМО - 15 мая. Специалисты ГУРБ Московской области в Центре управления регионом ежедневно обрабатывают около 70 обращений из-за нарушения режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы главного управления региональной безопасности.
Эта мера связана с тем, что на телефон 112 резко увеличилось количество звонков по фактам нарушения режима самоизоляции.
Сведения оперативно поступают органам местного самоуправления обозначенного муниципального образования. На основании полученных данных уполномоченными сотрудниками осуществляется проверка указанного адреса.
Рейды сотрудников правоохранительных органов и органов власти также продолжаются во всех муниципальных образованиях.
В Московской области продлен режим самоизоляции по 31 мая. Это значит, что жителям Подмосковья по-прежнему не рекомендуют покидать дома, кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгулять собаку и выкинуть мусор.
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Текстовая трансляция
15 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.
- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве
- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.
- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.
- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
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