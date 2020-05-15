РИАМО - 15 мая. Перепрофилированию отделения Одинцовской районной больницы №3 в поселке Никольское, где будут проходить лечение пациенты с коронавирусом и подозрением на него, планируют завершить к 20 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В трехэтажном корпусе на площади 9 тысяч квадратных метров завершена разводка системы подачи медицинских газов и вентиляции, перепланировка помещений для создания санпропускника с разделением на «чистые» и «грязные» зоны», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, также сделана разводка электрики под диагностическую аппаратуру, установлены видеокамеры для дистанционного общения с пациентами и их контроля. Рабочие завершают внутреннюю отделку помещений.

В стационаре расположатся 200 коек с кислородом. Новое отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием.

Медработники, ранее оказывавшие специализированную помощь, переведены в другие стационары, где продолжают принимать жителей.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.