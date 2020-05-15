РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мая. В подмосковном Подольске учебный год для учеников 9 и 11 классов завершится 29 мая, для учеников 10-х классов с 25 по 29 мая пройдут учебные сборы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» онлайн, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«Подходит к своему завершению выдавшийся очень непростым 2019-2020 учебный год. Для обучающихся 1-4-х классов он завершится 22 мая, 5-9 и 11-х классов – 29 мая. Учебные занятия для учеников 10-х классов завершат 22 мая, а в период с 25 по 29 мая с использованием дистанционных технологий пройдут учебные сборы по разделу «Основы военной службы» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», – написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в ВУЗ, могут не сдавать Единый государственный экзамен, в этом случае в аттестат выставят отметки по итогам года. Такое решение приняло министерство просвещения РФ в связи с рекомендациями органов здравоохранения и Роспотребнадзора исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Сроки ЕГЭ скорректируют и перенесут на более поздний период. Ранее планировалось, что экзамены начнутся 8 июня. Однако окончательные даты проведения ЕГЭ определят в ближайшие дни.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму в период ЕГЭ проведут дезинфекцию помещений, обеспечат обязательное измерение температуры посредством бесконтактных термометров у всех присутствующих на экзаменационном пункте, уменьшат число учащихся в аудитории с соблюдением социальной дистанции при рассадке.

Для учащихся 9-х классов в 2020 году отменили Государственную итоговую аттестацию. Итоговые оценки им выставят на основании годовых.

«Желаю всем школьникам городского округа Подольск успешно завершить этот необычный учебный год, который принес ребятам, педагогам, родителям немало трудностей, заставил освоить новые формы обучения и научил держаться вместе даже на расстоянии», – заключил Пестов.