РИАМО - 15 мая. В столице продолжили укрупнительную сборку металлоконструкций пролетного строения эстакады съезда с хода Северо-Восточной хорды (СВХ) на Ярославское шоссе, длина эстакады составляет 720 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы возобновили работы по укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения эстакады съезда с основного хода СВХ на Ярославское шоссе <…> Также работы возобновлены на всех искусственных сооружениях развязки на пересечении хорды с Ярославским шоссе», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что производство работ ведется в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство Северо-восточной хорды в 2022 году.

Эстакада (В5) является частью правоповоротного съезда с СВХ при следовании со стороны Открытого шоссе на Ярославское шоссе в сторону Подмосковья. На остальных эстакадах развязки завершается бетонирование опор и ведется укрупнительная сборка металлоконструкций.

Проект предусматривает строительство эстакады основного хода СВХ – 387 метров; строительство эстакады на левоповоротном съезде с Проспекта мира в сторону центра на СВХ в сторону Открытого шоссе — 539 метров; строительство трех эстакад на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе — 1475 метров.

Работы ведутся на участке между седьмой и десятой опорами. Длина эстакады составляет 720 метров. Планируется также реконструировать два подземных пешеходных перехода по адресам: улица Проспект Мира, 222 и Ярославское шоссе, 2.

Ранее специалисты Москомархитектуры согласовали проекты трех эстакад на пересечении Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды.