РИАМО - 15 мая. В Подмосковье активно продолжается яровой сев, уже засеяно около 70% от общего плана посевной кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По состоянию на 15 мая, сев яровых культур произведен на площади 150,2 тысяч гектаров. Это более 66% от общего сева. По прогнозам, в этом году планируем засеять 227 тысяч гектаров. В прошлом году на эту дату было засеяно на 22,4 тысяч гектаров меньше», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что сев зерновых сейчас подходит к завершению. Планируется закончить сев к 25 мая. Уже посеяно около 72 тысяч гектаров, что составляет 90,7% от прогноза.

«Зернобобовые посеяны на 6,1 тысячи гектаров – 76,2% от прогноза, масличные – на 13,8 тысячи гектаров – 58,7% от прогноза, кормовые – на 47,7 тысячи гектаров – 49,5%, картофель – на 6,8 тысячи гектаров – 45%, овощи – на 4 тысячах гектаров – 50,6%», – отметил Разин.

Лидерами посевной, по словам министра, являются Серебряные Пруды, Зарайск, Луховицы и Можайский городской округ.

В конце апреля в Подмосковье провели сев яровых культур на 20% площадей.