РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе дистанционного приема разъяснил жительнице Балашихи, потерявшей работу, порядок оформления пособия по безработице, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов провел онлайн-прием жителей Балашихи. Среди обратившихся к депутату была и Елена Маркова. Она рассказала, что потеряла работу, и попросила его оказать содействие в оформлении пособия по безработице.

«Постановка на учет в качестве безработного и оформление пособия производится онлайн, без предоставления дополнительных справок, через портал «Работа в России». Гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года и признанным безработными, вне зависимости от стажа и уровня заработка на прошлом месте работы на апрель-июнь устанавливается пособие в максимальном размере 12130 рублей», – сказал Ефимов.

Он добавил, что если один или оба родителя потеряли работу после 1 марта и признаны безработными, то одному из них пособие выплачивается в повышенном размере – дополнительно по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Житель Дмитрий Самарин пожаловался в ходе приема на регулярное складирование строительного мусора рядом с площадкой ТБО напротив его дома по улице Маяковского. По его словам, после проведения комплексной реконструкции дворовой территории по всем правилам организовали крытую площадку ТБО, установили новые баки, а соседи по старой памяти выбрасывают мебель, строительные остатки на место контейнера.

Депутат заверил звонившего, что обратится к региональному оператору для наведения порядка на площадке ТБО.

«Мой помощник выехал на место навалов строительного мусора. Информация подтвердилась. Жители сами нарушают закон. Те, кто делает ремонт, должны заказывать специальный контейнер. Совместно с управляющей компанией проведем информационную кампанию о правилах вывоза крупногабаритного мусора», – подчеркнул Ефимов.

Всего в ходе дистанционного приема к депутату обратились пять заявителей. Вопросы также касались доставки продуктовых наборов жителям, находящимся на самоизоляции.

Подводя итоги приема, Ефимов отметил, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева дополнительно будет сформировано и доставлено 45 тысяч наборов для малообеспеченных семей. На эти цели из бюджета Московской области выделен 1 миллиард рублей.