РИАМО - 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых организаторов крупной нарколаборатории, оборудованной в одном из коттеджей на территории Раменского городского округа, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Полицейские задержали десять предполагаемых организаторов лаборатории, закладчиков, межрегиональных курьеров и администраторов интернет-магазинов, через которые сбывались наркотические средства.

«При обыске в помещении правоохранители изъяли более полутора тонн реактивов, лабораторное оборудование и свыше 10 килограммов наркотиков, в том числе высококонцентрированный реагент, используемый в качестве основы для изготовления дизайнерских наркотиков», — говорится в сообщении.

В ведомстве полагают, что участники банды незаконно распространяли оптовые партии наркотиков от 20 граммов до нескольких килограммов бесконтактным способом на территории более десяти регионов России.

Для того, чтобы перевозить наркотики злоумышленники постоянно пользовались арендованными автомобилями.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Всем фигурантов дела поместили под стражу.