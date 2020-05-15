РИАМО - 15 мая. Порядка 2,4 тысячи га введенных в сельхозоборот земель в Волоколамском городском округе засеяли яровыми культурами, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Речь идет о посеве пшеницы, ячменя, ржи, рапса, сои и кукурузы.

«В сельскохозяйственный оборот предприятием «ТуламашАгро» в прошлом году вовлечено 2,8 тысяч га. Из них порядка 424 га хозяйство засеяло озимыми культурами, остальная площадь засевается яровыми культурами в рамках весенней посевной кампании», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Туламашагро» - сельхозпредприятие Московской области по производству зерновых и зернобобовых культур.

Разин подчеркнул, что все механизаторы снабжены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Обеды привозят на поле в отдельных контейнерах. Земледельцы разделены на бригады с тем, чтобы исключить возможность контактов.

Перед посевом осваиваемые земли прошли тщательную обработку, в том числе корчевку леса и пней. Также пахотное поле очистили от древесины и валунов. Затем были проведены необходимые мероприятия по повышению плодородия почвы.

«На освоение земель Подмосковья, введенных в сельхозоборот, на этот год из федеральной казны и бюджета региона выделено порядка 420 миллионов рублей. Это компенсация части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель, а также строительство и реконструкция мелиоративных систем», - подытожил Разин.