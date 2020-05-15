РИАМО - 15 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора вместе с сотрудниками полиции в ходе рейда 14 мая проверили наличие цифровых пропусков у 935 жителей Подмосковья в общественных местах, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

По итогам рейдов, накануне выявили 88 фактов нарушения режима самоизоляции в различных муниципалитетах Московской области.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 14 мая в городских округах Истра и Коломенский. Всего за 14 мая, в ходе рейдов выявлено 64 физических лица – нарушителей режима самоизоляции», - уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также Госадмтехнадзор контролирует деятельность юридических лиц (объектов торговли и услуг), нарушающих запрет на работу в период режима самоизоляции.

Так, по итогам прошедших 14 мая рейдов, 24 юридических лица будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Наибольшее количество — в городских округах Егорьевск, Павловский Посад, Щелково и Подольск.

«Подмосковные предприятия, желающие оказать какую-либо помощь, могут обратиться на нашу горячую линию 0150. Мы благодарны социально ориентированным предприятиям за помощь другим отраслям в этот период», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.