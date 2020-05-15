РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович окажет помощь жителю Подольска, которому предприятие не выплатило заработную плату, также семья получит материальную помощь на ребенка-инвалида.

В пятницу Максимович провел прием граждан онлайн, к нему обратились семь жителей городского округа. Среди них трое попросили о материальной помощи.

«Семья оказалась в трудном жизненном положении. На иждивении двух родителей находятся двое несовершеннолетних детей, один из которых болен детским церебральным параличом. Глава семейства, отработав месяц, не получил обещанную ему заработную плату в полном объеме. У этой семьи имеются кредиты, а также финансовая потребность в постоянном уходе за больным ребенком. Предложил выделить материальную помощь из депутатского фонда, а также попросил выслать подтверждающие документы о расчете заработной платы от организации, где работает мужчина, для того, чтобы разобраться и урегулировать данное обстоятельство», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подольчанка нуждается в лечении перелома шейки бедра. В условиях массового распространения коронавирусной инфекции жительница не смогла получить направление в медицинское учреждение для обследования и последующего лечения травмы. Депутат оказал содействие женщине и помог получить направление в ЦРБ Одинцова. Сейчас обратившаяся находится там на лечении.

Гражданин столкнулся с проблемой при получении разрешения на строительство жилого комплекса. Максимович дал необходимые разъяснения и подробную консультацию по данному вопросу.

Кроме того, женщина обратилась с вопросом о социальной поддержке. Ей подробно объяснили, как следует поступать в ближайшей перспективе для получения социального обеспечения.