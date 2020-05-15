РИАМО - 15 мая. Семьи лис можно наблюдать в природных парках Москвы, лисята уже начали отрабатывать первые навыки ловли добычи, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Семьи лис замечены в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», Бирюлевских дендропарке и лесопарке.

«Лисятам несколько месяцев. Они еще живут с мамой в норе, но уже осторожно осматривают и изучают близлежащую территорию. Со временем лисята все чаще начнут вылезать из своего убежища, играть и отрабатывать первые навыки ловли добычи», — говорится в сообщении.

Обычно лисы выводят потомство один раз в год. Беременность длится 49-58 дней. На свет появляются 4-13 слепых и глухих лисят. В возрасте двух недель они начинают и видеть, и слышать, к этому же времени прорезываются зубки. Лисица 1,5 месяца кормит детенышей молоком.

Лисята станут самостоятельными и начнут уходить из родительской норы к осени.