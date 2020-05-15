РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали местного жителя, который украл из квартиры деньги и мобильный телефон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой из квартиры дома, расположенного на улице Пушкинская, украли мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 43-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.