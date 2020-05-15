РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. Жителей Люберец приглашают 16 мая принять участие в историческом онлайн-марафоне «День наследия - 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Жители округа смогут посетить виртуальные экскурсии по старинным московским особнякам, совершить онлайн-прогулки по Парижу, Марселю, Лейпцигу и Лондону, а также услышать лекции о реставрации и архитектуре. Марафон приурочен к Международному дню музеев. Начнется он в 11:00 и завершится после 22:00. Для всех участников подготовили большое количество онлайн-туров с экспертами. Каждое выступление продлится 45-50 минут», - говорится в сообщении.

Зрители смогут задавать вопросы экспертам во время трансляции, ответы на которые прозвучат после выступлений.

Бесплатную трансляцию марафона можно будет увидеть на YouTube-канале департамента культурного наследия города Москвы.