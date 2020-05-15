РИАМО - 15 мая. Полиция и Росгвардия пресекли скопление граждан Закавказья возле рынка «Фуд-Сити» в Москве, сообщает ТАСС.

«В пятницу днем сотрудники полиции и Росгвардии пресекли сход граждан одной из республик Закавказья, которые собрались около рынка «Фуд-Сити» и требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения», — сказал представить правоохранительных органов.

На территории около рынка сейчас спокойно, задержанных нет.

Ранее СМИ сообщили о том, что около сотни арендаторов, несмотря на режим самоизоляции, собрались около офиса рынка с требованием снизить арендную плату за торговые точки.

По данным пресс-службы МВД, когда поступило сообщение о большем количестве людей на Калужском шоссе, сотрудники полиции выехали на место и призвали граждан к соблюдению порядка, используя громкоговорители. Собравшиеся граждане разошлись. Полицейские продолжают охранять общественный порядок.