РИАМО - 15 мая. Предприятия Подмосковья предоставляют безвозмездную помощь медучреждениям и медицинским работникам в период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковные предприятия, желающие оказать какую-либо помощь, могут обратиться на нашу горячую линию 0150. Мы благодарны социально ориентированным предприятиям за помощь другим отраслям в этот период», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что для производителей масок, которые готовы реализовывать свою продукцию на территории региона с наценкой не более 10%, предусмотрена дополнительная мера поддержки - субсидия на компенсацию 80% от стоимости оборудования.

Так, региональная компания «Сибэкохим» передала больницам округа Щелково более 600 литров специального дезинфицирующего средства. Его будут использовать для антивирусной обработки входных зон и прилегающих территорий учреждений здравоохранения.

Также фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер-Рус» из Егорьевска предоставила центральной районной больнице специализированные механические кровати, комплекты постельного белья для пациентов, а также средства индивидуальной защиты: 10 тысяч одноразовых масок и три тысячи одноразовых халатов.

Более 300 товаров для оборудования инфекционного отделения Сходненской городской больницы в Химках передала компания «Икеа».

Химкинская компания «Санти» передала в местную больницу чай и кофе для медицинских работников. Компания планирует обеспечивать больницу этой продукцией каждую неделю.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 945 случаев коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев заражения в регионе составило 25525.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.