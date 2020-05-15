РИАМО - 15 мая. Предприятия Подмосковья предоставляют безвозмездную помощь медучреждениям и медицинским работникам в период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Она добавила, что для производителей масок, которые готовы реализовывать свою продукцию на территории региона с наценкой не более 10%, предусмотрена дополнительная мера поддержки - субсидия на компенсацию 80% от стоимости оборудования.
Так, региональная компания «Сибэкохим» передала больницам округа Щелково более 600 литров специального дезинфицирующего средства. Его будут использовать для антивирусной обработки входных зон и прилегающих территорий учреждений здравоохранения.
Также фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер-Рус» из Егорьевска предоставила центральной районной больнице специализированные механические кровати, комплекты постельного белья для пациентов, а также средства индивидуальной защиты: 10 тысяч одноразовых масок и три тысячи одноразовых халатов.
Более 300 товаров для оборудования инфекционного отделения Сходненской городской больницы в Химках передала компания «Икеа».
Химкинская компания «Санти» передала в местную больницу чай и кофе для медицинских работников. Компания планирует обеспечивать больницу этой продукцией каждую неделю.
В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 945 случаев коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев заражения в регионе составило 25525.
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Текстовая трансляция
15 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.
- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве
- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.
- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.
- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
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