РИАМО - 15 мая. В честь 85-летия Московского метрополитена на медиафасаде Останкинской телебашни разместили поздравление с юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Московскому метрополитену – главному городскому транспорту столицы – сегодня исполняется 85 лет. В течение всех 85 лет своей работы московское метро надежно, быстро и безопасно доставляло многие поколения жителей и гостей столицы до близких и родных людей, а также до мест работы, учебы, досуга и отдыха», – говорится в сообщении.

Трансляция изображений с символикой праздника будет идти с 16 и до 23 часов на множестве светодиодных экранов, которые установлены на фасаде Останкинской телебашни.

Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. Первая линия столичного метро включала в себя 13 станций от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением на «Смоленскую».

За все время работы столичная подземка никогда не останавливалась даже во время Великой Отечественной войны, за исключением одного дня в 1941 году.