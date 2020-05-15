РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. В городском округе Подольск за минувшие сутки зафиксировали 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете выявили 1 290 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье выявили 945 новых случаев коронавируса за сутки.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 25 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 253 человека. Выздоровели и выписались из медучреждений 2 468 человек. В городском округе Подольск выявили еще 58 случаев. Всего в округе 1 290 заболевших», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в регионе и указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. В общественных местах необходимо надевать маску. При появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.