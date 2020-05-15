РИАМО - 15 мая. В городском округе Воскресенск в весенний призыва планируется призвать 146 «срочников», весенний призыв проходит в условиях пандемии коронавируса, тем не менее, в Воскресенске планируется провести кампанию по намеченному плану, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Большинство призывников отправятся служить в части Западного военного округа. Он расположен в границах Северо-Западного, Центрального и части Приволжского федеральных округов, на территории 26 субъектов России, в том числе Московской области», - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в военкоматах действует распоряжение по особым правилам приема новобранцев. Работа организуется так, чтобы не допускать образования очередей, в ведомстве действует особый график его посещения. Также на входе в военкомат всем призывникам будут измерять температуру. При обнаружении первых признаков ОРВИ молодых людей сразу отправят на осмотр к врачу.

За состоянием здоровья новобранцев будут следить на всем пути их следования до мест службы. Первых призывников отправят в войска не раньше 20 мая. После прибытия в часть новобранцы будут отправляться на двухнедельный карантин.

Весь транспорт, доставляющий граждан на призывные и сборные пункты, будет предварительно проходить основательную дезинфекцию, водителей обяжут пользоваться средствами защиты — одноразовыми медицинскими масками и антисептиками.

«Воскресенские призывники в большинстве своем – это сознательные юноши, готовые отдать свой воинский долг Родине», - отмечается в материале.

За осенний призыв на службу в Вооруженные силы РФ из Воскресенска отправились 125 новобранцев — больше, чем было запланировано.