РИАМО - 15 мая. Следователи СК РФ установили лиц, которые опубликовали фотографии нацистских лидеров на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн», сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы», – отмечается в материале.

К этому были причастны несколько десятков злоумышленников, основная часть из них – иностранные граждане. Среди этих лиц также установили 10 россиян.

В СК считают, что фотографии нацистов хотели выложить, чтобы встретить одобрение преступлений нацистского режима. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) продолжается.